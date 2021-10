Mondeville. Basket (LF2) : Mondeville s'enfonce dans le ventre mou en s'inclinant à Angers

À l'aube de cette année 2020, les joueuses de Romain L'Hermitte avaient besoin d'une victoire pour, d'une part mettre fin à la série de deux défaites entamée avant les fêtes, contre Landerneau en Coupe et contre le leader Aulnoye et d'autre part se replacer au championnat, alors qu'elles se situent au milieu du classement. Malheureusement, les Normandes, pas assez régulières malgré 23 points de Louise Bussiere, ont perdu pour la troisième fois consécutive à Angers, dans le cadre de la neuvième journée de Ligue Féminine 2, et se retrouvent septièmes (sur 12). Elles se mettent en difficulté dans la course aux Playoffs (qui concerne les huit premiers).

Le match

Les Calvadosiennes ont bien entamé la rencontre, grâce à une meilleure efficacité offensive, tout en limitant les velléités Angevines avec une défense efficace (14-23, 10'). Par la suite, les Lionnes ont réussi à conserver dans un premier temps leur avance (18-30, 15'), avant que le temps fort de leurs hôtes, accouplé à une indiscipline sanctionnée par des lancers francs, n'amène les Mondevillaises à n'avoir qu'un point d'avance à la pause (35-36, 20').

Un manque de régularité offensive préjudiciable

Au retour des vestiaires, les débats entre les deux équipes sont alors devenus très équilibrés, avec des Normandes qui ont réussi à prendre une légère avance, qui leur a permis d'aborder la dernière période avec un avantage de trois petits points (52-55, 30').

C'est à ce moment que les hôtes ont fait preuve d'une adresse tranchante pour prendre les devants (62-57, 33'). Les Calvadosiennes ont tenté de revenir par plusieurs fois, mais n'ont pu reprendre l'avantage, et ont finalement concédé une troisième défaite consécutive, de 6 points (73-67, 40').

La fiche technique

Angers - Mondeville : 73-67 (14-23, 21-13, 17-19, 21-12). 1 249 spectateurs.

Angers : Départ : Corre 5, Arrondo 14, Clarke 20, Gandega 8, Greene 9. Banc : Ngo Ndjock 7, Parisi, Dreano-Trecant 3, Ousfar 7. Non entrée en jeu : Richmond. Entr. : David Gautier.

Mondeville : Départ : Gaucher 8, Cornelie Sigmundova 6, Bussiere 23, Guennoc 13, Dinga Mbomi 2. Banc : Vidal-Geneve 3, Detchart, Gueye, Saint-Juste 12. Non entrée en jeu : Niare. Entr. : Romain L'Hermitte.

Prochain rendez-vous :

Les Mondevillaises recevront Rezé (Loire-Atlantique), 10e, le samedi 11 janvier 2020 à 20h à la Halle Bérégovoy pour le compte de la dixième journée de LF2.