Sannerville. Après l'incendie de leur maison, ils font un appel aux dons

Une famille a perdu sa maison à Sannerville le soir du mardi 31 décembre après un incendie. La maman et ses deux garçons, âgés de 13 et 20 ans, ont lancé un appel aux dons pour pouvoir s'acheter des vêtements et se reloger. Des meubles et de la vaisselle sont aussi les bienvenus. Une cagnotte Leetchi a été lancée afin de les aider à se reconstruire. Elle a déjà dépassé les 900 € sur les 3 000 € espérés.