Bretteville-l'Orgueilleuse. Et si on faisait du sport entre collègues ?

"Ça fait vraiment du bien. On est plus détendus et ça crée des liens", indique Aurélie Le Roux, salariée dans l'étude notariale de Bretteville-l'Orgueilleuse. Depuis deux ans, Aurélie Le Roux et ses collègues font du sport avec leur entreprise. Tout est parti de l'inscription aux Courants de la liberté, célèbre course de Caen, il y a deux ans. "Pour nous préparer à la course, nous avons eu un coach qui est venu chaque semaine", ajoute-t-elle.

"Une fois Les Courants de la liberté finis, nous avions tellement aimé les cours de sports avec un coach chaque semaine, que ça a continué." Pendant 1 heure 30, les mardis soir, les participants s'échauffent, réalisent des ateliers, et courent. Le tout, en extérieur. "On a la chance d'être à la campagne, donc on court entre Bretteville et Creuilly", explique François Quoniam, comptable. Un moyen de prendre du temps pour faire du sport et de créer des liens avec l'équipe. "Le fait d'avoir un coach, ça nous motive, je ne suis pas sûre que l'on aurait continué sans quelqu'un pour nous motiver et nous faire progresser", confie Aurélie. "Ça m'a permis de bien m'intégrer à l'étude", ajoute François Quoniam.



Bien-être au travail

Même les plus réticents s'y sont mis : "C'est vraiment plaisant de voir des collègues, qui n'étaient pas très emballés au début, continuer". Outre le fait de s'entretenir, Aurélie et ses collègues ont remarqué un réel bienfait sur leur moral. "Nous réalisons un travail assez stressant avec des dates à respecter, etc. C'est vrai que depuis que je participe aux séances de sport avec mes collègues, je me sens bien, je suis moins stressée. C'est très agréable."

Les cours n'ont pas lieu l'hiver. Ils reprendront aux beaux jours, pour que "l'on soit de nouveau prêts pour le marathon de la liberté", se réjouit Aurélie Le Roux.