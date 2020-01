Normandie. Mieux manger plutôt que moins manger pour garder une bonne santé

Et si on cessait une bonne fois pour toutes de lier aliments sains et aliments qui font maigrir ? Et si, au lieu de peser chacun de ses plats, il fallait plutôt regarder ce que l'on met dans son assiette ? C'est le sens du "détox". Le terme est apparu il y a quelques années, pour désigner les aliments qui permettent la "détoxication", c'est-à-dire l'élimination, dans le corps, des toxines indésirables.

Petit tour d'horizon des quelques aliments à privilégier pour purifier son organisme.

Les citrons

Sur tous les plats et consommé de toutes les manières, le citron est l'aliment détox incontournable. Il permet de stimuler l'activité des reins, tout en permettant un apport majeur de vitamines C.

Les infusions

Elles sont tendances et, surtout, elles sont saines et détox. Les infusions, en plus de leur simple apport en eau (l'incontournable pour permettre une détoxication optimale) ne sont pas à négliger. En cette période hivernale, une infusion aux queues de cerise, l'une des plus détox, remplacera idéalement le traditionnel café.

Les radis noirs

Tout comme le pamplemousse, l'ail, l'avocat et encore une fois le citron, le radis noir contient des aliments qui permettent la détoxication du foie en favorisant la production de bile.

Les poissons blancs

Moins gras et moins chers que le saumon, les poissons blancs cuits à la vapeur font partie des incontournables d'une alimentation détox.

Un manque de goût ? Des mélanges d'épices existent pour le pallier.