Le Havre. 2020 approche, les bonnes résolutions aussi

Fermer certains dossiers et arrêter les mauvaises habitudes, pour débuter 2020 du bon pied. C'est le souhait de tous à l'orée de cette nouvelle année. Le Nouvel An est synonyme de bonnes résolutions. Nous avons décidé de donner la parole aux Havrais. Nous avons notamment rencontré une mère de famille, qui sortait d'un centre commercial avec sa fille. La maman va décider d'arrêter de fumer, de continuer d'être heureuse et de trouver l'homme de sa vie. Elle veut du changement, car l'année 2019 ne s'est pas passée comme prévu pour elle. Sa fille, de son côté, souhaite se remettre au sport. Elle espère tenir cette bonne résolution en s'inscrivant dans un club. En tout cas, la motivation est là. Évoluer pour devenir une meilleure personne est une bonne chose. Encore faut-il tenir le cap de ces résolutions. Bon courage ! Toujours d'après la jeune femme, un bon réveillon du Nouvel An se résume à une soirée entre amis, avec au menu de bonnes choses : nourriture, boissons et musique. "De la musique qui plaît à tout le monde", ajoute-t-elle. La maman enchérit : "Ce n'est pas la fête pour être avec la famille, c'est surtout la fête pour être avec les amis."