Évreux. 5 victimes dans un accident

Un accident a eu lieu entre deux voitures samedi 28 décembre à 23h58 à Evreux, boulevard du 14 juillet, mettant en cause 5 victimes. Les secours ont dénombré une femme de 20 ans en urgence absolue, deux hommes de 24 et 19 ans, et une femme de 20 ans en urgence relative, et un indemne. Les blessés ont été transportés à l'hôpital d'Evreux. 17 sapeurs-pompiers, 2 équipes du SMUR et la police ont été mobilisés sur place.