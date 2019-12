Handball. Le HAC et Octeville à Abbeville

Les filles du HAC Handball et d'Octeville-sur-Mer (Seine-Maritime) participent les samedi 28 et dimanche 29 décembre à un tournoi amical à Abbeville (Somme) : Boxing Days Handball. Les deux équipes seinomarines affronteront Saint-Amand-les-Eaux et Saint-Grégoire Rennes. Pour les joueuses, c'est l'occasion de garder le contact avec le parquet, une semaine avant la reprise des championnats.