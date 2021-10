Port-en-Bessin . Venez assister au retour de pêche

Elles étaient dans beaucoup d'assiettes, le jour de Noël : les coquilles Saint-Jacques sont l'emblème de Port-en-Bessin, premier port de pêche du Calvados.

Avec un guide

Profitant que les portes à flots s'ouvrent à 20 h 30, ce jeudi 26 décembre, l'office de tourisme de Bayeux Intercom propose au public d'assister à un retour de pêche commenté. À partir de 20 heures, Aurore Lecollier, guide du centre culturel municipal et spécialiste de la pêche, apportera des informations sur les bateaux, les équipages et sur cette pêche traditionnelle, tandis que se déroulera le ballet des coquillards, de retour au port après quelques heures en mer. L'occasion, pour les plus gourmands, de s'installer ensuite à la table d'un restaurant pour déguster la coquille…

Pratique. Rendez-vous à 20 heures, quai Letourneur. Gratuit et sans inscription. Durée : 1 heure