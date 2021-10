Alençon. Alencéa s'agrandit

La Communauté urbaine d'Alençon a engagé des travaux d'extension du centre aquatique Alencéa. Dès janvier 2020, un nouveau bâtiment de 1 230 m2 sera construit en lieu et place du parking actuel, qui lui, a été transféré (avec 100 places) de l'autre côté de la rue de Villeneuve.

Au second trimestre 2021, la structure abritera un nouveau bassin sportif de 25 mètres comprenant six lignes d'eau, destiné à remplacer la piscine Pierre Rousseau (située près du lycée Navarre-Leclerc). La nouvelle construction comportera également des gradins et des locaux annexes : vestiaires, douches et zone technique. Ce nouveau bâtiment sera alimenté par des panneaux solaires et une pompe à chaleur dotée d'un système de géothermie qui permettront de réaliser des économies d'énergie. Le centre aquatique reste ouvert durant la réalisation de ces travaux.