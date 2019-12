Le Havre. La bûche, dessert incontournable à Noël

Avant d'ouvrir les cadeaux, nous allons passer à table. C'est le programme des mardi 24 et mercredi 25 décembre. Nous allons manger du foie gras, des fruits de mer, de la viande… Gardez un peu de place pour tenir jusqu'à la fin du repas. La bûche de Noël arrive. Laurent Bidault en connaît un rayon à ce niveau-là. Ce boulanger-pâtissier est installé, avec son épouse, en face du Volcan au Havre, depuis 2001. "Pour les agriculteurs, la moisson c'est l'été, eh bien pour nous, c'est à Noël", explique le patron en ce lundi 23 décembre, journée bien chargée pour lui et son équipe. Ils vont fabriquer 300 bûches pour le mardi 24 décembre, 150 pour le lendemain. "C'est le produit phare de Noël. Les entremets, nous les mettons de côté, le temps de cette fête. Bon, il y a toujours des réticents qui veulent leur gâteau fétiche, alors bien souvent on décline la gamme habituelle en bûche, pour que les gens ne soient pas trop perdus. Et on peut aller plus loin dans l'originalité, en forme par exemple, en faisant le bonnet du père Noël", précise celui qui propose plusieurs saveurs : chocolat, fruits, meringue, noisette ou encore la bûche vanille-mojito (sans alcool). Bon appétit !