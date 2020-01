Tendance Live Anova 2020. The Avener 

Il y a quatre ans, un premier album et un single Fade out lines qui devient un tube planétaire (1,5 million d'exemplaires écoulés) : The Avener, maître incontesté des musiques électroniques, va, à n'en pas douter, transformer l'Anova en dancefloor géant. Son dernier titre Beautiful est simplement une petite pépite ! "C'est un peu à contre-courant de ce qui se fait dans l'électronique et le hip-hop, dit-il, car je suis revenu aux fondements de la musique en jouant avec harmonies, mélodies et groove posés sur des mots subtils et sensés." The Avener a enregistré son nouvel album avec entre autres Rick Nowels, qui a travaillé avec Lana Del Ray, Beyoncé et Madonna.