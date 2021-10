Normandie. Un itinéraire équestre de 300 km

La première phase de travaux d'un nouvel itinéraire équestre régional a été lancée le mercredi 18 décembre, à Falaise. Il s'étendra du pays d'Auge à la Seine, sur près de 300 kilomètres. Il sera matérialisé par une signalétique le long du parcours et par un réseau d'hébergeurs, qui permettra de parcourir cet itinéraire en douze étapes.

Ouverture en 2020

Dans le détail, le projet part de l'extrémité de la plaine de Caen pour relier le territoire du pays d'Auge qu'il traverse de part en part, puis l'Eure avec les vallées de Charentonne et de la Risle, en passant par l'abbaye du Bec Hellouin, le parc naturel des boucles de la Seine et enfin la forêt de Brotonne. Une traversée de la Seine au moyen d'un bac est même possible. Le tracé depuis Falaise vers l'Eure est déjà déterminé. Les travaux sont en cours, pour une ouverture de l'itinéraire au printemps 2020. Reste désormais à arrêter le tracé depuis l'Eure vers Jumièges.