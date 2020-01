Aviron. Un Caennais aux Jeux Olympiques

En juillet prochain, Privel Hinkati sera à Tokyo. Il ne sera pas en vacances, mais participera aux Jeux Olympiques 2020. Ce Caennais originaire du Bénin s'est qualifié pour les JO en aviron. "Au début, je ne savais pas si c'était réel, mais après j'ai ressenti un grand soulagement. C'est un aboutissement dans la carrière d'un athlète et c'est une grande fierté", confie Privel Hinkati.

C'est à l'âge de 14 ans, dans un stage d'été, que Privel a découvert l'aviron. "J'ai tout de suite été bon, ça m'a plu et depuis je continue." Pour arriver là où il en est aujourd'hui, Privel s'entraîne "deux fois par jour à peu près tous les jours. Pour les JO, il y a plus de stages d'entraînement. En février, je partirai m'entraîner deux semaines aux États-Unis puisque ma coach est là-bas et il y a des très bonnes infrastructures", indique-t-il. Des sessions d'entraînement qu'il faut concilier avec son travail de chef de projet en informatique à la mairie de Caen. "Malheureusement, l'aviron est un sport amateur, donc si je gagne les Jeux ou les championnats du monde, j'aurais le droit à un tee-shirt et une médaille, mais c'est tout."

Les couleurs béninoises

C'est avec les couleurs béninoises que Privel Hinkati concourra sur son skiff, bateau individuel, pour les JO. "J'avais le choix avec ma double nationalité de représenter soit la France soit le Bénin, mais j'avais envie d'être un peu un ambassadeur et le premier Béninois en aviron qualifié pour les jeux."

Ce grand fan des jeux, qui a été à Pékin, Londres et Rio en tant que spectateur, "a hâte d'être à Tokyo et de se retrouver de l'autre côté", pour vivre de sa passion.