Lady Gaga à la une de Vogue : les coulisses

Avec pour fond musical le très approprié titre Hair, la chanteuse s'y amuse avec sa volumineuse coupe de cheveux et danse dans son fourreau rose Marc Jacobs, tout en posant devant l'objectif.



Impatiente de la partager avec ses fans, Lady Gaga avait dévoilé la couverture, une photo signée MERT & MARCUS, sur Twitter le 9 août.



Les réactions face au portrait en pied demeurent positives et certains remarquent une ressemblance avec la drag queen américaine RuPaul.



Considéré comme le plus important, le numéro de septembre d'une publication de mode affiche généralement une grande star en couverture. Cette année, Karlie Kloss sera ainsi en une des Vogue japonais et anglais, Keira Knightley sera à la une de Harper's Bazaar UK, Katy Perry dans Elle et Cindy Crawford dans Tatler.



Voir la vidéo des coulisses de la séance photo Gaga pour Vogue US ci-dessous :