Rouen. Victoire importante pour QRM face à Toulon

Le match

La première mi-temps se décantait dans les cinq dernières minutes sur un centre d'Alexis Araujo transformé en but par l'attaquant Gaétan Laura, qui permettait aux Rouges et Jaunes de rentrer à la mi-temps sur le score de 1-0. Les joueurs de Manu Da Costa, déterminés à conserver ce score et à l'aggraver, parviendront à le réaliser à l'heure de jeu sur un nouveau but de Gaétan Laura, qui s'offre un doublé sur la pelouse du stade Robert-Diochon.

Prochain rendez-vous

Grâce à cette victoire, les Normands sortent de la zone rouge et font un bond au classement et se placent en 12e position au moment d'aborder la trêve hivernale. Une fois les fêtes de Noël passées, les Rouges et Jaunes se déplaceront à Dunkerque, vendredi 10 janvier 2020, pour le compte de la 18e journée de National.