Argentan. Deux boutiques test inaugurées

Ce sont les troisièmes et quatrièmes boutiques-test inaugurées à Argentan (Orne). Le jeudi 19 décembre, la ville, la CCI et la fédération des commerçants ont inauguré deux boutiques-test dans la ville, place Henri-IV et rue Étienne-Panthou.

Il s'agit de permettre à un nouveau commerçant de tester son activité grâce à un loyer progressif, sans droit d'entrée. Il bénéficie aussi d'un accompagnement personnalisé.

Mylène Normand s'est installée le 5 décembre : "À L'Ancienne", une activité d'épicerie en vrac. L'autre boutique-test est "La maison de la Pâte", qui propose des spécialités italiennes, dont les pâtes fraîches, mais aussi des box à emporter, le midi.