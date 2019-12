Alençon. Découvrez la programmation du Tendance Live Anova

C'est le début d'une longue série ! En 2020, la saison des Tendance Live s'ouvre le vendredi 31 janvier 2020 à l'Anova d'Alençon. Découvrez la programmation de ce prochain grand concert gratuit, organisé par la radio Tendance Ouest.

Tryo

C'est un groupe qu'on ne présente plus. Les paroles de L'hymne de nos campagnes, sorti en 1998, résonnent toujours dans la tête de tout un chacun depuis plus de 20 ans… À quelques jours de la sortie d'un nouvel album, Tryo va faire la joie des auditeurs de Tendance Ouest. Une belle promesse, alors même que cartonne actuellement sur les ondes la reprise de leurs tubes avec de grands noms de scène française : Bigflo et Oli, Claudio Capéo, Gauvain Sers, Sylvain-Boulevard des airs, LEJ, Vianney, Zaz…

The Avener

Il y a quatre ans, un premier album et un single Fade out lines qui devient un tube planétaire (1,5 million d'exemplaires écoulés) : The Avener n'a plus à faire ses preuves. Maître incontesté des musiques électroniques, ce DJ va, à n'en pas douter, transformer l'Anova en dance floor géant. Son dernier titre Beautiful (featuring bipolar Sunshine) est simplement une petite pépite !

Deluxe

Trois ans après la sortie de leur dernier opus Stachelight et après plus de 500 dates en France et dans le monde, Deluxe signe un retour remarqué depuis la sortie de leur nouvel album "Boys & Girl", dans les bacs depuis le mois de juin. Kilo, Kaya, Pietre, Soubri, Pépé, Liliboy, et leurs incomparables costumes, sont plus en forme que jamais.

Maëlle

C'est la gagnante de l'émission The Voice en 2018. Son premier album, composé et réalisé par Calogero, connaît un franc succès. Maëlle poursuit sa belle aventure, notamment avec la sortie de Toutes les machines ont un cœur, et le public le lui rend bien.

Tibz

Il cumule à ce jour plus de 20 millions de streams. Son titre Nation, sorti en 2017, est le titre francophone le plus diffusé en radio. Tibz revient sur la scène d'un Tendance Live, pour le plus grand plaisir de nos oreilles. Il y défendra Tout au bout du monde, un titre pop émouvant et intense, premier single d'un tout nouvel album.

Vaimalama

Les Français connaissent son visage et l'ont élu Miss France 2019. Ils découvrent peu à peu la passion de la jeune femme pour la musique, elle qui dit "surtout n'être réfractaire à aucun genre". Son premier disque, Good Vaïbes, sera disponible en février 2020. Le public du Tendance Live Anova aura la chance d'en découvrir la primeur.

Vaimalama Chaves - DR

Elsa Esnoult

Elle est la moitié de Cricri d'amour dans la série Les mystères de l'amour, suite de la mythique série Hélène et les garçons. Elsa Esnoult est aussi chanteuse avec, à son actif, déjà trois disques d'or. Son dernier album, le quatrième, cartonne. Après s'être donnée dans Danse avec les Stars, la jeune femme repart en tournée tout début 2020.

Symon

Ce sera la découverte de ce Tendance Live Anova. Symon est un jeune artiste auteur/compositeur de 24 ans. Autodidacte, après avoir baigné entre peinture, cinéma et musique dans son enfance, il se lance. En quelques semaines à peine, cet été, son titre Vérité s'est installé sur les plateformes, salué d'un joli succès.