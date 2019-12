Le Havre. Dans la réserve du père Noël

Quand on entre dans le magasin Jouets SAJOU au Havre, on a des étoiles plein les yeux. Devant vous, près de 1 500 références réparties en plusieurs catégories : naissance-premier âge, jeux de société, espaces créatifs, constructifs et loisirs… Jean-Luc Picard, le gérant de cette boutique située à l'espace Coty, prend plaisir à aider les parents à la recherche du cadeau magique. Forcément, à l'approche de Noël, l'activité en magasin est intense. "Le rush a commencé vers le 5 décembre", indique le patron, qui travaille dans le jouet depuis trois ans. "Il y a les clients qui viennent récupérer leur commande, et puis il y a ceux, qui n'ont pas encore d'idées." Pour les moins inspirés, sachez que les Lego, les Playmobil, et les poupées Corolle font partie des incontournables de cette année, ainsi que les loisirs créatifs, tout comme certains jeux anciens : boules tac-tac, blagues de Toto… Jean-Luc Picard est en rupture de stock sur des Playmobil et des Lego. "Il faut dire que ces sociétés ont des méthodes de fonctionnement assez compliquées. Mais, même si je suis un indépendant, mon enseigne appartient à un gros groupe, ce qui permet de s'approvisionner via cette filière. Attention, il y aura quand même des ruptures de stock, quoi qu'il arrive." Le père Noël est prévenu.