Musique. Vous reprendrez bien un peu de Mariah Carey !

Chaque année, les courbes de ventes et de diffusions en streaming du tube de 1994 All I want for Christmas is you grimpent en flèche. Combien d'argent le tube iconique a-t-il rapporté à Mariah Carey depuis sa sortie ? Quelque 60 millions de dollars de royalties selon des estimations faites en 2017 par The Economist !

Un succès tel que Mariah Carey a décidé, pour honorer le 25e anniversaire de la chanson, de ressortir son album de chansons de Noël Merry Christmas dans lequel on trouve des remixes, mais aussi un duo avec John Legend ainsi que la première performance live de All I want for Christmas is you donnée en 1994, à la cathédrale de St John the Divine à New York.

Grâce à ce morceau, la chanteuse vient de décrocher cette semaine son 19e n°1 aux États-Unis. Et pour l'occasion, Mariah Carey a dévoilé tôt ce matin une nouvelle version du clip All I want for Christmas is you.

Découvrez ce clip réalisé par Joseph Kahn, metteur en scène bien connu pour son travail avec les Destiny's Child, Lady Gaga, les Pussycat Dolls, Muse et surtout Taylor Swift.

Et joyeux Noël !