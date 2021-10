Manche. Acome fragilisé par la fibre optique asiatique

La société Acome, fabricant de fibre optique et de fils et câbles pour l'industrie automobile installée à Mortain, dans le sud-Manche, termine l'année avec une croissance de 7 % ! En deçà d'un objectif de 10 % ! En cause le secteur de la fibre optique, un ralentissement essentiellement dû à l'importation massive de fibre optique chinoise qui a été multipliée par deux au premier semestre de cette année ! La société manchoise a alerté les pouvoirs publics sur la nécessité de vérifier la conformité de ces produits.

Jacques de Heere, PDG d'Acome :

Face à cette concurrence, Acome va fermer son site de production, du vendredi 20 décembre jusqu'au dimanche 5 janvier, une situation qui ne s'était pas vue depuis 10 ans.

Innovation dans le secteur de l'automobile

Acome innove aussi dans le secteur de l'automobile en pleine mutation, avec la mise au point de câbles de transmission électriques pour les nouveaux véhicules hybrides et électriques.

Jacques de Heere, PDG d'Acome :

Acome a poursuivi une dynamique d'investissements industriels, dont 18 millions d'euros pour une nouvelle usine sur le site de Mortain, pour les télécoms, et une nouvelle unité de production pour les câbles de puissance automobiles.