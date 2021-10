Cherbourg-en-Cotentin. Un accident entre deux véhicules

L'équipe Police-secours et intervenue ce mercredi 18 décembre, à Cherbourg-en-Cotentin, vers 14h30 avec les pompiers pour un accident entre deux véhicules. Une Fiat Ducato, à l'arrêt au panneau Stop situé à l'angle de le route de la Lande Saint-Gabriel et de la rue du Val Canu à Tourlaville aurait été percutée par l'arrière par un véhicule tiers qui aurait pris la fuite. En raison du choc, le premier véhicule a été projeté contre celui qui le précédait. Les deux conducteurs restés sur place ont été pris en charge par les pompiers et conduits aux urgences. L'enquête en vue d'identifier le véhicule en cause est confiée à la brigade des accidents du commissariat.