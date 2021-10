Seine-Maritime. L'eau consommable près de Fécamp, toujours pas dans le secteur d'Auffay

La situation revient petit à petit à la normale, alors que les pluies se font moins présentes. Le mercredi 18 décembre, l'Agence régionale de santé (ARS) a levé les restrictions de consommation de l'eau du robinet pour plusieurs communes du secteur de Valmont et de Colleville, près de Fécamp. Ces mesures avaient été prises depuis le vendredi 13 décembre pour 40 villes de Seine-Maritime, alors que des ruissellements faisaient craindre une contamination bactérienne par l'argile et des limons.

Une quinzaine de communes encore touchées

Dans le secteur d'Auffay et de Tôtes, en revanche, la situation reste la même pour plus de 7 000 habitants qui restent privés d'eau potable jusqu'à nouvel ordre. En tout, ce sont sept communes qui sont touchées dans leur intégralité, et huit autres qui sont partiellement impactées.

Communes concernées en totalité

- Beautot

- Fresnay le Long

- Grugny

- La Houssaye Béranger

- Tôtes

- Varneville Bretteville

- Vassonville

Communes concernées en partie

- Auffay (partie basse, hameaux Mesnil Sauval, et rue de Verdun)

- Biville la Baignarde (sauf quartier Le Béteau)

- Etaimpuis (hameaux Loeuilly et Le Coudray)

- Frichemesnil (quartier La Joserie)

- Heugleville sur Scie (rue du Maréchal Foch et rue Duquesne)

- Saint-Denis sur Scie (centre bourg)

- Saint Maclou de Folleville (sauf les hameaux Ordemare et La Pierre)

- Saint-Victor l'Abbaye (sauf quartier Le Menu Bois)