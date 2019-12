Calvados. Les parcs à huîtres surveillés pour éviter les vols

C'est la cinquième année de suite que le régiment de cavalerie de la garde républicaine effectue ces contrôles à cette période de l'année, très convoitée pour le ramassage des huîtres. Depuis 2014, une escouade de six cavaliers de la gendarmerie est envoyée sur la plage de Géfosses-Fontenay, deux semaines en fin d'année. La première, en novembre, et la seconde, en décembre.

"La marée rythme notre journée"

"La patrouille s'organise en fonction des marées, lorsque les coefficients sont les moins forts, explique le lieutenant Picot. La plage est publique, donc n'importe qui a accès aux parcs la nuit ou à marée basse". Depuis la mise en place de ces contrôles, les ostréiculteurs remarquent une baisse de la disparition de leurs produits.

Floriane est l'une des cavalières volontaires pour assurer cette surveillance. - Léa Quinio

"Les tracteurs sont immatriculés en fonction de leur numéro de parcelle. On surveille facilement que le parc en question appartienne bien au bon propriétaire", indique le capitaine Néel.

Le cheval comme moyen le plus adapté

Cinquante-sept entreprises ramassent les huîtres sur le littoral de Géfosses-Fontenay et de Grandcamp-Maisy. À califourchon sur Chef, Floriane explique que le cheval est la solution adéquate pour ces opérations de surveillance : "On peut aller dans les terrains les plus difficiles, dans l'eau ou sur le sable. On peut approcher les concessions sans aucun problème. À pied, la surface à couvrir serait trop grande."