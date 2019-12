[Vidéo] Le Havre. Les opposants à la réforme des retraites ne lâchent rien

C'est le plus gros rassemblement selon les syndicats, depuis le début de la mobilisation contre la réforme des retraites, le jeudi 5 décembre. Plus de 30 000 personnes seraient descendues dans les rues du Havre, le mardi 17 décembre. La police parle de 5 820 manifestants. Ils étaient, selon la même source, 7 500 le jeudi 5 décembre et 5 200 le mardi 10 décembre.

Une manif différente des autres

En tout cas, la manif du mardi 17 décembre n'était pas identique aux précédentes, pas seulement d'un point de vue comptable. Cette fois, il n'y avait non pas un mais deux cortèges. Le premier est parti du centre-ville, le second du local CGT d'Harfleur. Les deux cortèges se sont rejoints vers midi, devant le stade Océane, perturbant ainsi la circulation sur le boulevard de Leningrad. Un changement de parcours, donc, car cette fois, les manifestants n'ont pas défilé et crié leur colère rue du Maréchal-Joffre et près de l'Hôtel de ville. Autres différences par rapport aux précédentes actions : pour la première fois, depuis le début de la mobilisation, le syndicat de la CFDT (opposé à l'âge pivot fixé à 64 ans) s'est invité parmi les manifestants, en retrait en tout cas dans le cortège parti de la maison des syndicats, c'est-à-dire en queue de peloton, laissant ainsi l'honneur des avant-postes à la CGT. Représentant CFDT, Olivier Blondel, salarié chez Cabot Carbone à Lillebonne, regrette de ne pas avoir rejoint les manifestants dès le début des actions, le 5 décembre. Il a en fait suivi l'appel de son secrétaire général, Laurent Berger.