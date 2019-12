Nonant-le-Pin. Rachat du site GDE : c'est signé !

L'association Sauvegarde des Terres d'Élevage, accompagnée de Nonant-Environnement, et l'entreprise GDE (Guy Dauphin Environnement) ont signé un accord qui aboutit à la vente du site de 50 hectares de GDE, à Nonant-le-Pin, à une société civile immobilière (SCI) constituée des principaux membres fondateurs des deux associations qui s'étaient opposées à ce projet. Cette vente est assortie de l'abandon des différentes procédures engagées par chacune des parties. Après un conflit long et difficile, une concertation patiente a permis d'aboutir à un résultat qui correspond aux attentes des deux parties.

"L'entreprise GDE et les associations ont été capables d'aller au-delà de la méfiance et des ressentiments pour construire l'avenir, qui sera incarné par l'installation, comme locataire, de la société Biocombustibles, société normande bien connue. Elle y stockera une partie de la collecte de bois qu'elle exerce et qu'elle valorisera", explique un communiqué publié le mardi 17 décembre. "Chantal Castelnot, préfète de l'Orne, assistée de la Direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement (DREAL), a contribué avec détermination et intelligence à l'aboutissement heureux de cette négociation. Qu'elle soit ici remerciée. Elle incarne l'efficacité d'un État impartial et constructif", indiquent les signataires.

Le blocus du site a duré plus d'un an. - Eric Mas

À Nonant-le-Pin, l'entreprise caennaise de recyclage GDE avait entrepris la construction d'un vaste site d'enfouissement de déchets automobiles ultimes, ce qui avait déclenché l'hostilité de nombreux riverains, ce site étant à proximité immédiate des plus prestigieux haras français. S'en est suivi un blocus du site durant plus d'un an, orchestré par les deux associations, avec des remous qu'il n'est sans doute pas nécessaire de raviver, alors qu'un accord vient clore ce délicat dossier qui avait vu l'engagement médiatique de Ségolène Royal, mais aussi celui, très efficace, de certains élus locaux.