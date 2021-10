Le Havre. Pas de hausse d'impôts

297 millions d'euros, dont 55,5 millions d'euros d'investissements : c'est le budget primitif 2020 de la ville du Havre. Le Conseil municipal l'a validé le lundi 16 décembre. Un budget qui se fait sans hausse d'impôts, dont le niveau est stable depuis 2009.

Les investissements vont permettre de lancer ou bien de poursuivre, en 2020 : la rénovation et l'amélioration énergétique des bâtiments de la ville (9,8 M€), l'équipement socioculturel et sportif du quartier Danton (8,7 M€), la réhabilitation du stade Youri-Gagarine (5,1 M€), l'aménagement et l'équipement des écoles (3,3 M€), la relocalisation de la Fabrique Louis Blanc (1 M€), le réaménagement de la forêt de Montgeon (0,9 M€), la rénovation de la bibliothèque de Graville (0,8 M€), la rénovation du quartier Vallée-Béreult (0,6 M€) ou encore la rénovation de la cathédrale Notre-Dame (0,5 M€).