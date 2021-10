Louvigny. Un terrarium de Noël à poser sur la table de fête

C'est une idée pour égayer la table du réveillon, ou une alternative si vous n'avez pas de sapin : le Noëlarium. Une sorte de terrarium, où les petits sujets du sapin de Noël s'invitent ! Comptez 30 à 40 euros pour acquérir un vase bombonne vide dans lequel il suffit ensuite de glisser gravier, terreau, petites plantes et mousse, boules, personnages, et pourquoi pas une guirlande lumineuse… Les pépinières de Bavent en proposent des thématiques, mais on peut aussi laisser libre cours à l'imagination.