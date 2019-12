Condé-sur-Sarthe. Blocus du centre pénitentiaire

Quelque 80 personnels pénitentiaires sont devant le centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe, l'un des plus sécurisé de France, mardi matin 17 décembre.

À l'appel d'une intersyndicale FO/CGT/UFAP, l'équipe du matin n'a pas intégré l'établissement, à 6h. Une heure plus tard le directeur du site est venu constater la situation. Dans le cadre d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, les personnels qui ont un travail pénible à l'intérieur de la prison réclament le maintien du cinquième pour tous et le calcul de la retraite sur les six derniers mois, explique Grégory Ducrocq, délégué local FO-pénitentiaire.

Ce mardi, le mouvement devrait être levé à 9h pour permettre aux surveillants d'aller participer à la manifestation contre la réforme des retraites, dans Alençon. Mais en cas d'échec, en fonction des négociations à Paris mercredi 18, le mouvement pourrait très prochainement être reconduit.