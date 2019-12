Orne. Arrêt cardiaque : sauvez des vies avec l'application "Sauv'Life"

Lundi 16 décembre, le SAMU de l'Orne a lancé l'Appli "Sauv'Life", destinée à faire baisser le nombre de décès après un arrêt cardiaque : il s'en produit en moyenne un chaque jour, dans l'Orne. Et chaque minute compte…

Devenir citoyen-sauveteur

Chaque possesseur (âgé de plus de 15 ans) d'un Smartphone peut désormais télécharger cette appli Sauv'Life et devenir citoyen-sauveteur, appelé en cas de besoin et guidé par le SAMU pour aller dans son entourage immédiat pratiquer un massage sur une personne en arrêt cardiaque, ou pour aller chercher un défibrillateur à proximité, dans l'attente de l'arrivée des secours. En cas d'arrêt cardiaque, l'espérance de vie est d'environ 10 minutes. Le délai moyen d'intervention des secours en France est de 14 minutes, et c'est même davantage en zone rurale. D'où la nécessité d'impliquer les citoyens dans la chaîne de survie.

Démonstration :

"Il faut bien que chacun se rende bien compte que les chances de survie diminuent de 10 %, à chaque minute passée sans massage cardiaque. L'aide d'un maximum de citoyens est donc primordiale dans nos zones rurales, pour agir sans attendre l'arrivée des secours qui viennent parfois de loin. Il faut donc un maximum de monde inscrit sur cette appli. Et chacun, formé ou non aux secours, peut s'inscrire sur Sauv'Life", explique Thomas Delomas. Il est le responsable des urgences de l'hôpital de Saint-Lô (Manche), directeur-adjoint du SAMU de la Manche, où cette appli a été déployée en juin 2019 :

Quarante-six SAMU, dont celui de l'Orne, sont désormais connectés à cette appli qui a été créée en mars 2018. En Normandie, seul le département du Calvados ne l'a pas encore activée. Elle l'est en Sarthe et en Mayenne. En France, 337 000 citoyens y sont inscrits. Ils ont déjà permis de sauver de la mort 80 personnes. L'appli Sauv'Life devrait prochainement se compléter d'une fonction de caméra sur Smartphone, pour permettre au SAMU de visualiser en direct la victime. D'autres développements sont également en projet, comme pour la pose de garrots, bien utiles notamment lors d'attentats ou d'accidents graves. À condition de ne pas se trouver en zone blanche sans liaison téléphonique, ce qui est loin d'être le cas partout dans l'Orne…

Cette appli Sauv'Life, qui nécessite une géolocalisation des Smartphones, n'enregistre aucune donnée géolocalisée. Aucune donnée personnelle des inscrits sur l'appli n'est commercialisée. La loi protège les citoyens-sauveteurs qui sont mis à disposition du SAMU le temps de l'intervention. Un débriefing est systématiquement organisé après intervention avec les intervenants de Sauv'Life, ainsi qu'un éventuel suivi.