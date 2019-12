[Vidéo] Rouen. Patrice Latour, le carillonneur qui anime le marché de Noël

Il est l'un des plus gros carillons d'Europe, logé dans la tour Saint-Romain de la cathédrale de Rouen depuis 2016. Soixante-quatre cloches couvrant cinq octaves font de cet instrument un objet rare et de grande qualité. "C'est la maison Paccard, une des plus grandes maisons pour les carillons", explique Patrice Latour, le titulaire. Avec une particularité sur les graves qui fait des envieux : "La cloche la plus grave fait 9,5 tonnes, c'est plus que le poids complet de certains carillons", détaille le passionné en la faisant sonner depuis son clavier. Lui a découvert l'instrument avant 1985, lorsqu'il est monté le voir dans la tour de Beurre, où il se trouvait alors. Le musicien prend alors des cours avec Jacques Lannoy, une référence. Il défend désormais l'instrument avec l'association du carillon de la cathédrale de Rouen.

Des chants de Noël au jazz

Depuis les travaux massifs qui ont pris fin en 2016, c'est à elle que revient la responsabilité de l'entretenir et de le faire vivre. Même s'il n'est évidemment pas facile de pratiquer, pour ceux qui veulent en jouer. "On joue 15 à 20 minutes. On doit entendre le carillon non pas longtemps, mais souvent dans l'année." Quant aux sensations, elles se découvrent avec la pratique. "Le tout est de penser au geste du battant contre la cloche." Côté répertoire, tout est possible. "Beaucoup d'œuvres originales, mais aussi des transcriptions." Chants de Noël et "mêm e du jazz", sourit l'artiste, bien décidé à continuer de sonner les cloches aux Rouennais.