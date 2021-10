Violence. Le voleur se rebelle

Cinq condamnations portées au casier judiciaire du prévenu pour vol avec dégradations et détention de produits stupéfiants ne l'ont pas empêché de récidiver le 13 juin 2019. Alors qu'un équipage de police patrouille dans une rue de Rouen, les fonctionnaires voient un homme s'enfuir en courant, poursuivi par les vigiles du magasin où il vient s'approvisionner en packs de bière. Une policière vient en aide aux vigiles en le poursuivant à son tour et tente de l'arrêter.

La vidéo accuse

Mais l'individu se défend en distribuant coups de poing et pieds avant d'être finalement plaqué au sol. Il reconnait les faits mais nie la violence dont on l'accuse. Le test de l'éthylomètre qu'il subit révélera une alcoolémie certaine. L'exploitation de la vidéo surveillance et le témoignages des vigiles sont sans appel. Le procureur de la République constate qu'il y a eu "une agression manifeste". En l'absence de défense à l'audience du jeudi 12 décembre 2019, le tribunal correctionnel de Rouen reconnaît le prévenu coupable des faits reprochés et le condamne à une peine de quatre mois de prison avec sursis.