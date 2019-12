Caen. Les jouets en bois, stars des fêtes

Les tablettes, ordinateurs et autres jeux vidéo auront certainement une place de choix sous le sapin mais ce ne seront pas les seuls. Les jouets en bois traditionnels reviennent à la mode, comme l'indique Pauline Caré, gérante de la boutique de jouets Le Bonhomme de bois à Caen. "Le bois est notre spécialité, donc on remarque qu'il y a une réelle demande sur ces jeux. C'est assez comparable aux autres années, voire un peu plus. Je pense qu'il y a un retour à tout ce qui est plus traditionnel." Et dans la boutique, la clientèle ne désemplit pas : couple, grands-parents, oncle et tante, etc. Tout le monde s'y rend pour gâter les enfants à Noël. "Ça développe plein de choses de construire des jeux en bois par exemple. On apprend tout en jouant !" Pour Pauline, l'idéal est que l'enfant puisse s'amuser avec tous les supports. "Je ne suis pas du tout anti-numérique, il faut vivre avec son temps. Mais c'est bien de varier les jouets et de manipuler de vraies choses. En plus, le bois reste intemporel !" Une valeur sûre pour de beaux cadeaux…