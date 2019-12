Musique. La playlist idéale du Réveillon

Y a-t-il des tubes incontournables pour le soir de Noël ?

"On pense tout de suite à Mariah Carey, bien sûr. En plus, elle vient de sortir une version rafraîchie de son tube All I want for Christmas is you. Elle est loin d'être la seule. Les Anglo-Saxons, surtout, sont très friands des chansons de Noël. On peut aussi penser au tube de la chanteuse Sia, Everyday is Christmas, ou à Taylor Swift, élue récemment femme de la décennie par le magazine américain Billboard. Elle a sorti Christmas tree farm la semaine dernière. Katy Perry ou, chez les hommes, Robbie Williams se sont aussi mis à chanter Noël."

Et du côté des artistes francophones ?

"Toujours outre Atlantique, on peut regarder du côté de la Québécoise Isabelle Boulay, qui a sorti un très bel album avec uniquement des chants de Noël. Le premier extrait s'appelle On attendait Noël. Et puis Anaïs Delva, qui nous a marqués à tout jamais avec le titre Libérée, Délivrée, du dessin animé La Reine des Neiges, chante également Noël avec là aussi un album complet."

Et du côté des tubes plus anciens ?

"On se souvient des Bons baisers de Fort-de-France de la Compagnie Créole, sorti à la fin des années 80. Bien sûr, il y a aussi le chanteur Tino Rossi et son incontournable Petit Papa Noël, qui revient toujours dans les ventes en cette période de fêtes de fin d'année. Le groupe Trust avait d'ailleurs sorti une version plus rock, elle est très originale et intéressante à découvrir ! Et puis Rock Voisine et Garou interprètent régulièrement des chansons de Noël."

C'est une tradition outre Atlantique…

C'est sûr : on ne voit pas Gims chanter Noël ! Alors que Maria Carey, Sia ou Taylor Swift, ça ne choque personne. En France, peut être que ça surprendrait.

Franck Barbeau est chargé de la programmation sur Tendance Ouest. L'oreille idéale pour décrypter la tendance des chants de Noël… - Jean-Baptiste Bancaud