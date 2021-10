Caen. Peter Pan, "Noël au pays merveilleux"

Peter Pan s'apprête à vivre de nouvelles aventures et à rencontrer… le Père Noël. Le grand cirque de Noël présente ce week-end le spectacle "Peter Pan, Noël au pays imaginaire" au Zénith de Caen. Il associe les ressorts qui composent les grands spectacles de divertissement familial : action, humour, qualité des décors et des costumes etc.

Une intrigue de Noël

Le Capitaine Crochet, toujours à l'affût d'un mauvais coup, arraisonne, puis capture le navire chargé des cadeaux que le Père Noël destinait aux enfants de Londres. Très inquiet à l'idée d'imaginer les enfants privés de leurs jouets, le Père Noël décide d'opposer au fameux pirate, la plus inénarrable et désopilante des équipes de choc…

Pratique. Samedi 21 et dimanche 22 décembre à 17 heures au Zénith de Caen. De 16 à 26 €. Tél. 02 31 00 00 00.