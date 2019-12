Caen. Hockey sur glace. Division 1 : Cholet renverse de nouveau Caen

Le Hockey club de Caen (Calvados) comptait retrouver le sourire après ses deux défaites consécutives face à Neuilly-sur-Marne et Cholet, samedi 14 décembre. Les Drakkars avaient la possibilité de se rattraper de ces faux pas et de rester proches de la première place en haut du classement.

Le match

D'entrée de match, les Normands parviennent à ouvrir le score grâce à Igor Halas bien assisté par Eric Aurard et Gasper Cerkovnic (0-1, 4'). Caen est donc bien dans son match et résiste à Cholet. Les tentatives sont rares mais ce match peut basculer des deux côtés. À la première pause de la soirée, les Caennais sont devants.

Cholet renverse la rencontre

Le deuxième tiers-temps voit tout d'abord Cholet, en supériorité numérique, revenir au score grâce à Raphael Bastille (1-1, 21'). Caen reprend ensuite l'avantage avec un but de Jaroslav Prosvic (1-2, 27'). Juste avant la seconde pause de la soirée, les Choletais égalisent grâce à Armand Jayat (2-2, 39').

À la reprise, Cholet passe pour la première fois en tête de la rencontre sur un but de Jonathan Manon (3-2, 46'). La fin de match est fermée, Caen n'arrive pas à se mettre dans de bonnes situations offensivement. Les Drakkars s'inclinent pour la troisième fois de suite en Division 1. Après avoir mené à deux reprises au score, les Drakkars connaissent une nouvelle défaite, la troisième de rang.

La réaction

Loup Benoît (joueur des Drakkars de Caen) : "C'est un match qu'on n'a plutôt pas trop mal débuté en marquant assez rapidement. Après, malheureusement on est retombé dans nos travers des derniers matchs. Du coup on se fait égaliser, après on reprend le lead mais on prend un but à une minute de la fin du 2e tiers. Je pense que là, ça ne nous a pas aidé. Surtout sur un match à l'extérieur où c'est compliqué de jouer ici avec une glace moyenne c'était un bon scénario mais on n'arrive pas à garder le score alors que normalement c'est notre grande force. Donc il n'y a pas de secret ou de recette miracle, simplement faire le dos rond et repartir au boulot parce qu'il n'y a que ça de vrai et c'est ce qui à fait notre succès en début de saison."

Le prochain rendez-vous

Pour le prochain match, les Drakkars recevront Neuilly-sur-Marne à la patinoire de Caen-la-Mer, samedi 21 décembre 2019 (20h30). Cette 15e journée de Division 1 sera l'occasion pour les Caennais de renouer avec la victoire et de terminer l'année 2019 sur une note positive avant la trêve.