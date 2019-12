Rouen. QRM doit repartir du bon pied

Tristement éliminés de la Coupe de France par Prix-lès-Mézières, pensionnaire de National 3, les joueurs de Quevilly Rouen Métropole tenteront de repartir sur une bonne note face au Red Star 93 vendredi 13 novembre 2019 lors de la 16e journée de National.

Malgré ce coup d'arrêt, les Rouges et Jaunes qui pointent toujours à la 15e position et donc du coup sont relégables, restent sur une série de quatre matches sans défaite. Du coté des Franciliens, le moral est au beau fixe avec une récente qualification en Coupe de France et une 5e place en championnat un un point seulement du podium occupé par Lyon-Duchère.

Mais malgré cinq victoire consécutives, leur dernière sortie en championnat s'est soldée par une défaite sur la pelouse de Lyon-Duchère sur le score de 3-1. Les joueurs de Manu Da Costa devront donc montrer de grosses valeurs pour tenter d'aller chercher les trois points sur une pelouse synthétique.