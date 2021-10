Caen. Des sapins de Noël livrés… à vélo !

Depuis un peu plus d'un an, Supplyshop propose aux internautes de commander en ligne des produits issus des commerces de Caen et de se les faire livrer à domicile ou en drive piéton. Pour son second Noël, la start-up propose aussi de livrer… des sapins ! "Les sapins de moins d'1,50 mètre sont livrés en triporteur électrique dans le centre-ville, les plus gros en camion", précise Antoine Kubrijanow, cofondateur avec Mathieu Desramé. Depuis son lancement, le 2 décembre, cette nouvelle option a été choisie par des personnes âgées, dans l'impossibilité de se déplacer, ou par des habitants de l'hyper-centre, qui habitent des appartements anciens, jusqu'où acheminer un sapinpeut s'avérer compliqué. Fromagers, bouchers, traiteurs… Les commandes pour les fêtes s'intensifient aussi pour les cyclistes. "Nous avons des livraisons prévues tous les jours jusqu'au 26 décembre. L'activité a doublé par rapport à l'an dernier à cette période, où nous avions seulement deux mois d'existence". Les achats peuvent aussi être retirés 9 rue Melingue à Caen.