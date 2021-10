Caen. Deux vols en un mois et demi

Acte un, le 11 janvier 2019, un groupe de quatre personnes, déjà connues des services de police pour des faits de vols, est repéré rue Demolombe à Caen. Un peu plus tard, au niveau du passage Chanoine Cousin, elles sont arrêtées en flagrant délit de vol d'un portefeuille contenant une carte bancaire. Parmi elles, un homme de 19 ans et une jeune femme du même âge, dans la poche de laquelle on retrouve la carte. Le premier nie les faits et refuse de donner ses empreintes, la seconde le charge en disant qu'elle n'a rien fait. Le propriétaire du portefeuille se constituera partie civile.

Acte deux, le 26 février. On retrouve le même protagoniste, accompagné d'un autre homme, dans un magasin Sephora. Après avoir traîné dans le rayon parfumerie, il dérobe deux flacons de parfum d'une valeur de 275 euros, alors que son complice l'aide à s'enfuir. Interpellé à nouveau par la police et identifié par une vidéo et par une vendeuse, il reconnaît les faits et admet avoir vendu l'un des flacons.

Déjà sous injonction de quitter le territoire français, le tribunal correctionnel - sans savoir s'il l'a déjà fait - a condamné jeudi 19 décembre Said Hamroun à trois mois d'emprisonnement ferme. Il devra aussi verser 330 euros au titre de préjudice matériel et moral à la victime de la première affaire.

La jeune femme, elle, écope de deux mois d'emprisonnement avec sursis.