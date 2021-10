Caen. Blocage des tramways et des bus

Les actions continuent à Caen, contre la réforme des retraites. À partir de 5h30 vendredi 13 décembre, une trentaine de personnes s'est rassemblée pour bloquer l'accès au tramway et au bus entre les arrêts Poincaré et gare SNCF. "Il y a des cheminots, des Gilets jaunes, etc. Il y a une convergence. On continue les actions contre cette réforme. C'est pacifiste, nous sommes juste là pour nous faire entendre", indique Sébastien, cheminot. Le blocage a duré jusqu'à 9 heures, avant une assemblée générale des cheminots.