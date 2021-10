Le Havre. Charlie Dalin, sportif de l'année

Ils évoluent d'habitude sur des terrains différents. Mais les athlètes havrais s'étant illustrés lors de l'année 2019 étaient tous réunis, le mercredi 11 décembre, à l'Hôtel de ville de la Cité océane, pour la soirée des Sportifs de l'année. Des champions qui font la fierté de toute une ville. Dix-huit personnes et une équipe (le HAC patinage) avaient été présélectionnées sur la base de leurs performances dans l'hexagone et à l'international. Le jury, composé de journalistes locaux, de l'adjoint au maire chargé des sports Sébastien Tasserie et de membres du service des sports de la ville du Havre, qui s'était réuni en amont, a placé, sans surprise, à la première position le marin Charlie Dalin. Le navigateur reste sur une performance de premier choix avec cette victoire sur la Transat Jacques Vabre 2019 dans la catégorie phare des Imoca (succès en duo avec Yann Eliès). Une traversée de 13 jours et 12 heures entre Le Havre et Salvador de Bahia au Brésil.

À 35 ans, Dalin écrit la plus belle page de son histoire sportive. Prochain objectif : le Vendée Globe (tour du monde en solitaire sans escale, ni assistance). Départ en novembre 2020.

Clara Valinducq et Mehdi Larbi sur le podium

À la deuxième position du classement des Sportifs de l'année de la ville du Havre, Clara Valinducq, licenciée au SHA (Société havraise de l'aviron). À son palmarès en 2019, quatre titres de championne de France (senior et junior), une 4e place au Championnat d'Europe junior ou encore une 8e position lors du Championnat du monde junior. Ambition à long terme pour l'athlète de 18 ans : participer aux JO 2024 à Paris.

Mehdi Larbi du Boxing club les Gladiateurs, 28 ans, est la star montante du kick-boxing (sport de combat pieds-poings). Champion de France professionnel en moins de 67 kilos et vainqueur de la coupe du monde en 2019, ce travailleur acharné complète le podium des Sportifs de l'année.

Un jeune plein d'avenir

Le prix Pascale Marquand, du nom d'une ancienne journaliste de la presse locale, disparue au début des années 2000, distingue un sportif en devenir. Le jury a attribué cette récompense à Victor Guillermin. Sa spécialité : l'escalade. Licencié au club Escalad and Caux, le Havrais a fini, chez les juniors, 18e au championnat du monde en 2019. Il a aussi remporté la Coupe de France minime. Une prouesse, quand on sait que la plupart de ses concurrents sont des montagnards.