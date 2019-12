Normandie. Elles parient sur l'histoire médiévale

La période hivernale est propice à l'organisation d'une série d'événements en lien avec l'époque médiévale, dans le Calvados et la Manche. Sous l'impulsion de la ville de Bayeux, précurseure en la matière, les offices de tourisme de Bayeux, mais aussi de Falaise, de Coutances et de Caen, ont décidé, à travers le projet Normandie médiévale, de s'associer pour porter cette thématique. "Chacun reste autonome dans sa programmation, précise Hervé Lebel, président de l'office de tourisme et des congrès de Caen-la-Mer, mais cela permet de profiter d'une visibilité commune". L'objectif est de valoriser l'identité médiévale de la Normandie, avec des animations familiales qui génèrent un tourisme hivernal.

Parade, spectacles, expo…

La parade médiévale "Le retour de Guillaume le Conquérant" aura lieu samedi 14 décembre. Les visiteurs peuvent aussi profiter du spectacle projeté à l'intérieur de la cathédrale de Bayeux, des féeries coutançaises sur la cathédrale de Coutances et enfin de l'exposition-conte La belle et la bête au château de Falaise. Les offices de tourisme ne veulent d'ailleurs pas en rester là, comme l'explique Didier Llorca, directeur de l'office de tourisme de Bayeux Intercom : "Dans les années à venir, l'idée est d'étendre le projet à l'échelle de la Normandie tout entière". Et si Guillaume Le Conquérant rime avec époque médiévale, "le Mont-Saint-Michel, Jeanne d'Arc et Rouen, la Guerre de cent ans, le château Gaillard aux Andelys" sont autant de lieux et de thématiques régionales qui entrent dans ce créneau.