Rouen. Pour aller aux JO, Logan Fontaine mise sur le bassin

Déjà multiple médaillé en eau libre, en juniors et chez les seniors, avec déjà un titre mondial par équipe, Logan Fontaine va délaisser sa discipline de prédilection. Et pour cause : le nageur des Vikings de Rouen a raté les qualifications pour les prochains Jeux olympiques, à l'été 2020. Pour essayer d'accrocher quand même le wagon pour Tokyo 2020, le natif de l'Orne va maintenant modifier ses habitudes pour "essayer de se qualifier en bassin".

"J'avais besoin

de changer d'air"

Habitué aux longues distances, l'athlète de 20 ans a décidé de tout changer dans les prochains mois. "Je vais m'aligner sur le 200 m et sur le 400 m. J'avais besoin de changer d'air", explique-t-il pour justifier son choix. S'il veut réussir son pari, Logan Fontaine sait déjà qu'il devra développer de nouvelles qualités, différentes de celles qu'il utilisait pour des courses de plusieurs kilomètres en extérieur.

"Quand on descend en distance, on est sur d'autres qualités, admet-il. On est plus sur de l'explosivité que sur de l'endurance pure."

Déjà rodé aux grands rendez-vous nationaux et internationaux, le nageur pourra compter sur son expérience pour aborder dans les meilleures conditions son premier test de la saison. "Tout va se jouer sur les championnats de France, en avril", résume Logan Fontaine. En cas d'échec dans le bassin de Chartres, du 14 au 19 avril 2020, le jeune homme devrait attendre 2024 et les JO de Paris pour rêver à nouveau d'olympisme.