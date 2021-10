Potigny. Un mort dans un feu d'habitation

Un incendie s'est déclaré en fin d'après midi mardi 10 décembre, à Potigny, entre Caen et Falaise. Les pompiers ont été alertés vers 17h30. À leur arrivée, la cuisine d'une maison était en proie aux flammes. Un homme de 69 ans et son fils de 43 ans étaient déjà sortis de l'habitation. Malgré les tentatives de réanimation, le plus âgé n'a pas survécu. Son fils, qui avait inhalé des fumées, a été hospitalisé à Falaise. Grâce à deux lances à incendie, les sapeurs-pompiers sont parvenus à stopper la propagation du feu au premier étage.