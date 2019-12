Fécamp. Élection de Miss Côte d'Albâtre

Artistes et modèles en Seine (AMS) organisent la deuxième élection de Miss Côte d'Albâtre, samedi 25 janvier au casino de Fécamp. Il s'agit d'un dîner-spectacle où les candidates sont jugées par un jury et le public. Les prétendantes évoluent tout au long de la soirée dans différents tableaux chorégraphiés. La soirée sera agrémentée par la prestation de chanteurs de la région. Le casting est en cours. Pour être candidate, il faut avoir entre 16 et 25 ans, être célibataire et habiter ou avoir des attaches familiales sur le territoire de la Côte d'Albâtre. Il n'y a pas de critère de taille ou de poids. L'objectif des organisateurs est de valoriser toutes les femmes, dans leur diversité.

Pour postuler à Miss Côte d'Albâtre : contacter Marie-Christine Carliez, présidente d'AMS, au 06 12 68 10 72.