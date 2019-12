Saint-Laurent-de-Cuves. Macklemore, M.Pokora, les Frangines… premiers noms pour Papillons de nuit

Macklemore, star légendaire du rap US, M.Pokora, les Frangines qui avaient participé au dernier Tendance Live de Granville en juin 2019, Dionysos, Lorenzo et Dadju vus sur la scène du Tendance Live à Alençon en janvier 2018, sont les six premiers artistes dévoilés pour les 20 ans du festival Papillons de nuit, qui se tiendra du 29 au 31 mai prochain, à Saint-Laurent-de-Cuves dans le sud-Manche.

Les noms des 30 autres artistes qui composeront l'affiche du festival seront dévoilés au cours de ces prochaines semaines. Les réservations sont d'ores et déjà ouvertes !

Le festival, pour les fêtes de fin d'année, lance un t-shirt collector aux couleurs de la 20e édition, en quantité limitée, sur le site du festival.