Parade. Le retour de Guillaume le Conquérant

Il est l'un des emblèmes de la Normandie. Guillaume le Conquérant, roi d'Angleterre et duc de Normandie, est mis en lumière ce samedi, à travers une grande parade dans les rues de Caen.

Une histoire normande

Après sa victoire à la bataille d'Hastings et son couronnement à Londres le 25 décembre 1066, Guillaume et ses chevaliers reviennent dans leur ville après de longues années d'absence. Le parc historique Ornavik propose à tous de se replonger dans l'ambiance de l'époque, avec la reconstitution des retrouvailles de Guillaume et Mathilde, accompagnés de leur cour et de chevaliers, incarnés par des participants en costume. La parade médiévale déambulera place Fontette, rue Écuyère, place Malherbe, place Bouchard et rue Saint-Pierre.

Pratique. Samedi 14 décembre, départ à 16 h 30 à l'hôtel de ville de Caen. Gratuit.