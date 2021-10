Caen. Le furoshiki remplace le papier cadeau

C'est un nom qui inspire le voyage. Le furoshiki s'invite de plus en plus sous le sapin, à Noël. Ce carré de tissu est une alternative écologique au papier cadeau traditionnel. "Avec une série de nœuds, on parvient à faire un paquet qui se tient par lui-même. C'est une technique venue du Japon, avec laquelle les habitants emportaient autrefois leur nécessaire de toilette aux bains publics", détaille Angèle Hiverlet, conseillère zéro-déchet.

Vieux draps, chutes…

Cette spécialiste animera vendredi 13 décembre un atelier consacré au furoshiki à la boutique Create Corner, où Marie-Pierre Lamauve propose divers ateliers créatifs depuis le mois de septembre. "On peut utiliser des vieux draps, des chutes de tissus si l'on est couturière, ou acheter de jolis tissus de Noël tout spécialement." Pour un roman par exemple, comptez un carré d'environ 40 cm sur 40. Pour deux bouteilles, 80 cm x 80. "On peut aussi customiser le paquet avec des rubans, perles, clochettes, brins de sapin", ajoute Marie-Pierre Lamauve. Après avoir ouvert le cadeau, certaines personnes rendent le tissu spontanément, d'autres le gardent pour le réutiliser.

Pratique. Atelier vendredi 13 décembre à 13h30 chez Create Corner, 14 rue des Martyrs. 35 € par personne.