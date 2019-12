Manche. Drame de la route : un soutien psychologique mis en place

Le dimanche 8 décembre, peu après 14h, un accident dramatique est survenu à Saint-Christophe-du-Foc sur la RD 650 entre Cherbourg et Les Pieux. Une collision entre trois voitures a fait quatre morts et deux blessés graves, dont une femme de 36 ans héliportée vers le CHU de Caen et une petite fille de 11 ans transportée à l'hôpital Pasteur à Cherbourg. Cette dernière était dans la voiture lors de l'accident qui a coûté la vie à quatre membres de sa famille (recomposée) résidant à Querqueville. Selon nos confrères de La Manche Libre, la mère, était âgée de 45 ans, le père, de 38 ans, et les deux adolescents, allaient bientôt avoir 16 ans (l'un fils de la mère, l'autre du père). Les garçons étaient scolarisés en classe de 3e au collège Jules-Ferry à Querqueville. Une cellule psychologique a été ouverte ce matin dans l'établissement, selon le maire de la commune Jean-Michel Maghe. La fille de la mère, âgée de 11 ans et grièvement blessée dans l'accident, et prise en charge depuis à l'hôpital Pasteur, ne serait plus en urgence absolue depuis ce lundi matin. "Mais la rééducation sera longue", confie Jean-Michel Maghe, le maire de Querqueville à nos confrères de La Manche Libre.

Un soutien psychologique à l'école Paul-Bert

Depuis ce lundi matin, un inspecteur, une psychologue scolaire et un remplaçant ont accompagné la directrice de l'école Paul-Bert, Sandie Kaervil, pour expliquer aux camarades de la petite fille, en classe de CM2, ce qu'il s'était passé la veille."On a informé les élèves après la récréation de 10h30. Certains ont fondu en larmes, d'autres étaient choqués. La psychologue a essayé de leur dire que leur camarade n'était pas totalement seule, qu'elle avait encore son père, et de la famille à Querqueville… ", a expliqué la directrice, très émue.

Certains enfants ont proposé d'écrire des mots ou de faire des dessins pour leur camarade hospitalisée.

Les circonstances de cet accident sont encore inconnues.