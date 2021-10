Seine-Maritime. Les nouveaux aménagements inaugurés en forêt de Roumare

Depuis mars 2018, la Métropole Rouen Normandie, l'Office national des forêts et la Société générale se sont associés pour la rénovation du parc animalier de Roumare afin d'améliorer la qualité du paysage, l'accueil et l'offre pédagogique proposée. Les nouveaux aménagements ont été inaugurés samedi 7 décembre et à cette occasion, une convention stratégique a été signée pour reconnaître "la situation unique de la métropole entourée de massifs forestiers en contact direct avec les espaces urbains".

Comme l'explique Éric Goulouzelle, directeur territorial Seine nord de l'ONF : "Cette convention 2019-2025 acte une stratégie conjointe en matière d'aménagement et de contribution positive à l'image du territoire et place les forêts au cœur de sa stratégie".

Dans ce cadre, Cyrille Moreau, vice-président de la Métropole en charge de l'environnement précise que "parmi les actions mises en œuvre on peut citer le développement d'un réseau des trois maisons des forêts, la restructuration du parc animalier, l'ouverture d'un arboretum scientifique, la restauration de mares forestières, l'amélioration de l'accueil et la signalisation et le développement de l'art en forêt avec Forêt monumentale qui a accueilli près de 40 000 visiteurs en deux mois".