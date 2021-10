Tennis de table (Pro A). Les fêtes au chaud pour Caen

Le Caen TTC a conclu son année 2019 par une défaite à Angers (3-1). Mais si le club caennais a une fois encore failli à ramener un succès d'un déplacement, cet ultime revers ne saurait remettre en cause ni le bon bilan de l'année civile marqué par la remontée en Pro A ni celui du début de saison tout simplement. Huitième sur 10, le promu est dans de bons temps de passage après huit journées dont cinq jouées à l'extérieur. L'entraîneur Xavier Renouvin fait le bilan : "on peut toujours espérer que ce soit mieux mais dans ce championnat hyper homogène où aucune équipe n'est larguée, on a deux points d'avance sur le dernier et un seul de retard sur le septième Saint-Denis." En outre, le coach du promu caennais juge ce début de saison "globalement positif avec une bonne intégration de Stéphane Ouaiche", seul nouveau venu. Le Caen TTC reprendra désormais son opération maintien le mardi 14 janvier prochain à domicile contre Cergy-Pontoise.